طرابلس 10 نوفمبر 2022 ( وال ) -الأحوال الجوية المتوقعة على البلاد خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للإرصاد الجوية .

ملخص عام: يبقى الطقس مستقر على معظم مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب أحياناً على بعض مناطق الساحل الممتد من مصراته إلى الخليج والجبل الأخضر.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا بداية من يوم الغد على بعض مناطق الساحل مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة خاصة على مصراته وسرت والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي ساحل الخليج والجبل الأخضر و الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 26)مْ ولاتتجاوز (19)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلي قليلة السحب و الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 26)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب و الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 25)مْ .

(وال)