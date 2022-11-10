الخارجية الفلسطينية : ليبيا تقدم مزيدا من التسهيلات للفلسطينيين

طرابلس 10 نوفمبر 2022 ( وال ) – أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا، اليوم الخميس، أنّ السلطات الليبية وافقت على منح إقامات لفئة المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات، وتأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات، لأبناء الجالية الفلسطينية، معفاة من الرسوم .

وقدمت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الشكر لدولة ليبيا حكومة وشعبا، على ما تقدمه لأبناء الشعب الفلسطيني من تسهيلات ورعاية واهتمام .

وأشارت الوزارة في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “و فا ” إلى أن ليبيا تعامل أبناء الجالية من حيث العمل والصحة والتعليم معاملة الليبيين، ووافقت على علاج ” 25 ” حالة مرضية خارج دولة ليبيا وعلى نفقتها، كذلك صرف منحة للطلبة الفلسطينيين أسوة بالطلبة الليبيين، ما من شأنه تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني. (وال _ طرابلس)

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