شهيدين سقطا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس وجنين.

نابلس 10 نوفمبر 2022 (وال) – استشهد الفتى مهدي محمد حمد الله حشاش (15 عاما)، من مخيم بلاطة، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة ناتجة عن شظايا أصابت مناطق متفرقة من جسده، خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين لمقام يوسف في نابلس.

وفي جنين استشهد الشاب رأفت علي عبد الله عيسى (29 عاما)، من بلدة صانور جنوب جنين ، عقب إصابته برصاص الاحتلال الصهيوني في قدميه ، قبل ان يعتقله جنود الاحتلال وينقلونه الى معسكر سالم ، ومن ثم تم تسليمه إلى إسعاف الهلال الأحمر، وجرى نقله الى مستشفى الرازي في جنين ليعلن عن استشهاده.

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