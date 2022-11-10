الكشف عن مصنع خمور بمنطقة الفرجان بسوكنة والقبض على المروج .

سوكنة 10 نوفمبر 2022م ،( وال ) – القت شرطة مركز سوكنة التابعة لمديرية امن الجفرة القبض على احد مروجي الخمور في كمين اعد له أثناء محاولته الفرار بطريق سوكنة الشويرف ..

واوضح الاعلام الامني بانه بعد تلقي اعضاء التحري معلومات عن وجود احد الاشخاص ليبي الجنسية يقوم يبيع الخمر في المنطقة تحركت دورية شرطية للقبض عليه واثناء محاولته الهروب بسيارة نوع شفروليت بصحبة شخص اخر تمت مطاردتة الي ان تم القبض عليه ومن خلال تفتيش السيارة عثر بداخلها علي عدد 22 قنينة نصف لتر خمر وشريط حبوب هلوسة .

واعترف خلال التحقيق معه عن مكان وجود مصنع الخمور بمطقة مشروع الفرجان الزراعي بسوكنة وكذلك وجود عدد 2 خزان سعة 500 لتر لتخزين الخمر المُصنع .

واشار الى انه تم فتح محضر بالخصوص و اتخذت كافة الاجراءات القانونية لإحالتة الي النيابة العامة .

…. وال الجفرة