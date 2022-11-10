رئيس الأركان العامة للجيش الليبي يلتقي في طرابلس السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا .

طرابلس 10 نوفمبر 2022 (وال)- التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن ” محمد الحداد ” الإربعاء، بطرابلس السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، والوفد المرافق له.

ورحّب رئيس الأركان العامة بالسفير والوفد المرافق له ، مشيدا بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، . مطالبا بأن تعمل مع المجتمع الدولي على الحد من التدخلات الإقليمية والدولية.

وأكد الحداد الحرص على توحيد المؤسسة العسكرية لفرض الأمن والاستقرار، ولتحقيق تطلعات الشعب الليبي في قيام دولة مدنية .

من جهته أثنى المبعوث على الجهود التي يبذلها رئيس الأركان العامة من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية، ومقترحه بتشكيل قوة مشتركة بين الشرق والغرب كخطوة أولى نحو توحيد المؤسسة العسكرية، تكون مهمتها حماية وتأمين الحدود.

وأكد ” نورلاند ” على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الخطوة، وكذلك الجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا،

كما أكد على موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ضرورة إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

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