بدء تدريبات عسكرية مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

طوكيو 10 نوفمبر 2022 (وال) – بدأت تدريبات عسكرية مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس بمشاركة آلاف الجنود من الجانبين، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن نحو 26 ألف جندي ياباني و10 آلاف جندي أمريكي و30 سفينة و370 طائرة من الجانبين سيشاركون في تدريبات “كين سورد” (السيف الماضي) التي تُجرى كل عامين وتستمر حتى 19 نوفمبر في قاعدة جوية يابانية بجنوب اليابان وعدة مواقع أخرى في اليابان وحولها.

وأضافت الوزارة أن أستراليا وبريطانيا وكندا ستنضم أيضا إلى أجزاء من التدريبات.

وقالت القوات الأمريكية في اليابان في بيان مشترك إن تمارين مثل (كين سورد) توفر للقوات اليابانية والأمريكية فرصا للتدريب معا عبر مجموعة متنوعة من مجالات المهام في سيناريوهات واقعية لتعزيز الاستعداد وقابلية التشغيل البيني، وبناء ردع ذي موثوقية”.

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