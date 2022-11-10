ليبيا نيوز

مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بيروت 10 نوفمبر 2022 (وال) – فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس للمرة الخامسة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس السابق “ميشال عون” الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي.

   وفي الدورة الأولى لجلسة اليوم، انتهى فرز الأصوات وجاءت النّتائج على الشكل الآتي: 47 ورقة بيضاء، 44 ميشال معوض، 7 لبنان الجديد، 7 عصام خليفة، 1 زياد بارود، 1 زياد حايك، لأجل لبنان 1، ملغاة 1.

    وقبيل الدعوة لعقد الدورة الثانية، تم فقدان النصاب، وعلى الأثر رفع رئيس مجلس النواب “نبيه بري” الجلسة إلى يوم الخميس المقبل 17 نوفمبر الحالي.

.. ( وال ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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