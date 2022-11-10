المنقوش تستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطرابلس .

طرابلس 10 نوفمبر 2022 م ( وال ) – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي” نجلاء المنقوش” اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” .

ووصفت ” المنقوش ” اللقاء الذي جري بينهما هو الأول من نوعه بين خارجية ليبيا والمدعي العام بالمحكمة ، ليكون هناك تنسيق وتعاون وثيق ودائم بين الجانبين.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية تناول اللقاء تعزيز التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية ومكتب المدعي العام ، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ، وجرائم القتل، وقضية المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، وتوفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل الجنائية، وتطوير نطاق التعاون وآلياته، بالإضافة إلى إمكانية إقامة مؤتمر دولي في ليبيا بإشراف محكمة الجنايات الدولية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وثمنت الوزيرة ” المنقوش” خلال اللقاء دور القضاء الليبي في أداء مهامه، مؤكدة على ترسيخ مفهوم أعراف العدالة في المراحل الانتقالية ، مشددة على أهمية التعاون المشترك بين محكمة الجنايات الدولية ونظام القضاء الليبي لضمان دور أكثر فاعلية يحقق العدالة والمحاسبة والاستقرار.

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