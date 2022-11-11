ليبيا نيوز

( التومي ) يؤكد لوفد بلدية درج دعمه للبلدية وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الأهالي .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طربلس 10 نوفمبر 2022م ( وال )- ناقش وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، بديوان الوزارة اليوم الخميس ، مع عميد وعدد من أعيان بلدية درج ، المشاكل والصعوبات التي تواجه البلدية .

   وذكرت مصادر الوزارة أن ” التومي ” ناقش كذلك خلال لقائه بوفد البلدية الواقع الخدمي والأمني والصحي ودور البلدية في حلحلة جميع المشاكل .

      وأكد الوزير على دعمه للبلدية وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الأهالي ، وتوسيع التعاون والعمل بين الحكم المحلي والبلدية ، مشددا على ضرورة تقديم مذكرة توضح كل الطلبات التي من شأنها حلحة مشاكل البلدية .

    …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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