بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا بسبب العاصفة الاستوائية نيكول.

واشنطن 10 نوفمبر2022 م (وال)- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا بسبب العاصفة الاستوائية نيكول.

وأوضح البيت الأبيض في بيان صحفي أن الرئيس الأمريكي وجه وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بالتنسيق عبر الحكومة الفيدرالية لدعم الاستعدادات الحكومية والمحلية لمواجهة العاصفة في أربعين مقاطعة.

وقد تحولت العاصفة نيكول لإعصار من الفئة الأولى وصاحبتها رياح تبلغ سرعتها 75 ميلاً في الساعة ،وتسبب أمطارًا غزيرة ورياحًا مدمرة وربما أعاصير لبعض الأماكن التي لا تزال تتعافى من إعصار إيان.