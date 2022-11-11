قائد الجيوش الأمريكية : لايمكن تحقيق نصر عسكري في الحرب الاوكرانية .

واشنطن 10 نوفمبر 2022 م (وال) ـــ استبعد رئيس هيأة أركان الجيوش الأميركية الجنرال، مارك ميلي، ان يحقق اي من طرفي الحرب الدائرة في اوكرانيا النصروقال : (النصر العسكري في الحرب الأوكرانية الدائرة منذ الــ 24 من فبراير 2022 ، لا يمكن أن يتحقق على الأرجح، وبالمعنى الدقيق، بالوسائل العسكرية، لذلك يجب الالتفاف إلى وسائل أخرى) .

وفي كلمة بـ “نادي نيويورك الاقتصادي” بثتها شبكة “سي. أن. ان” أكد الجنرال ميلي أن (أكثر من 100 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا منذ بداية الحرب التي شنتها قوات الكرملين في أوكرانيا في فبراير الماضي، والأمر نفسه ينطبق على الجانب الأوكراني على الأرجح من حيث عدد القتلى والجرحى) .

وعبر المسؤول العسكري الأميركي الكبير عن أمله في إجراء محادثات لإنهاء الحرب، لأن النصر العسكري ليس ممكنا لا لروسيا ولا أوكرانيا، على حد قوله .

وأضاف: (يجب أن يكون هناك اعتراف متبادل بأن النصر العسكري لا يمكن أن يتحقق على الأرجح، وبالمعنى الدقيق، بالوسائل العسكرية ، وان هناك فرصة للتفاوض) .

وجاءت تصريحات رئيس الأركان الأميركي في أعقاب محادثات اجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي “جيك سوليفان” في موسكو وكييف مؤخرا ، وبينما أمرت روسيا قواتها بالانسحاب من مدينة “خيرسون” جنوبي أوكرانيا، اعتبرت كييف أنه من غير المرجح أن يغادر الجيش الروسي هذه المدينة الاستراتيجية من دون قتال .

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