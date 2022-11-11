مندوب بريطانيا بمجلس الامن: الانقسام في ليبيا يهدد بأعمال عنف وعلى الجميع الاستعداد لانتخابات نزيهة.

طرابلس 10 نوفمبر 2022م (وال) – قال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إنه على حكومة الوحدة الوطنية أن تضطلع بالاستعداد للانتخابات الحرة الجامعة.

وأضاف المندوب البريطاني في كلمة له عقب احاطة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية “كريم خان ” امام مجلس الامن أن الانقسام يهدد بحدوث أعمال عنف في ليبيا، مرحباً بتعيين المبعوث الاممي الجديد الى ليبيا ” عبدالله باثيلي ” لاستعادة العملية الانتخابية.

كما رحب بتخصيص موارد إضافية لفريق التحقيقات الجنائية في ليبيا، لافتاً إلى أن وجود المحكمة في ليبيا عزز من فهم التحديات التي يواجهها الليبيون، مشجعا السلطات الليبية على التعاون مع المحكمة وبعثة تقصي الحقائق.

وأشاد المندوب البريطاني بجهود المحكمة في التحقيق في الانتهاكات ضد المهاجرين والإتجار بالبشر، لافتاً إلى أن هذه التحقيقات أدت للقبض وتسليم اثنين من مرتكبي هذه الجرائم.

كما أكد المندوب البريطاني في كلمته على ضرورة الالتزام بالتعاون مع مكتب المدعي العام والقوة الدافعة تجاه إسراع تحقيق العدالة.

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