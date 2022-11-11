الوطنية للنفط وشركة سنكور الكندية تناقشان استئناف النشاط الاستكشافي للشركة الفترة القادمة.

طرابلس 10 نوفمبر 2022م (وال) – عقدت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة سنكور الكندية اجتماعا موسعا لمناقشة استئناف عمل الشركة.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع النشاط الاستكشافي للشركة والتي قامت به في سنوات 2022 – 2021 والبرامج المؤمل تنفيذه في 2023.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى أمكانية استئناف الشركة لنشاطها الاستكشافي في الفترة القادمة بحسب ما نشرته المؤسسة عبر موقعها الالكتروني.

وأقيمت عقب انتهاء الاجتماع ورشة عمل خصصت لمناقشة نشاط الاستكشاف للشركة ووضع الآبار على الإنتاج في أقرب فرصة مما سيسهم في زيادة الإنتاج.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة وعدد من المختصين من الإدارة ومدير إدارة الاستكشاف بشركة سنكور الكندية ومدير عام الشركة فرع ليبيا.

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