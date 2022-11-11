طرابلس 10 نوفمبر 2022م (وال ) – أقامت إدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع الأمم المتحدة ( لبرنامج المشترك للإيدزUNAIDS ) ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز 2023-2028.

وتم خلال الورشة عرض مشترك حول تحقيق الأهداف العالمية بشأن تشخيص فيروس عوز المناعة البشري، وقضايا ذات أولوية منها توحيد بروتوكولات التشخيص على مستوي مصارف الدم والمختبرات المرجعية، وتوسيع نطاق خدمات التشخيص لتشمل مراكز الصحة الأولية عبر توفير خدمات المشورة، وتعزيز دورها في مبدأ الاكتشاف المبكر للحالات.

كما تم خلال الورشة الاتفاق على إنشاء منظومة ربط متكاملة تضمن انسيابية البيانات الشاملة التي تضمن استمرارية توريد احتياجات المختبرات في مجال التشخيصات لفيروس نقص المناعة البشري (الإيدز).

وحضر الورشة مدير إدارة الإيدز ورؤساء الأقسام، ومدراء المختبرات المرجعية، ومصارف الدم المركزية، وأيضًا مختبرات بعض المستشفيات بطرابلس.

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