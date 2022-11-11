برنامج الأمم المتحدة الانمائي يقدم دعما الى ادارة النشاط لجامعة سرت .

سرت 10 نوفمبر 2022 (وال)_ قدم برنامج الأمم المتحدة الانمائي دعما الى ادارة النشاط لجامعة سرت تمثل فى معدات وإمكانيات رياضية لدعم النشاط الرياضي بالجامعة .

وجرى التوقيع على محضر التسليم الذي يأتي فى اطار تنفيد مشروع دعم الشباب ببلدية سرت منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الانمائي فى سرت ورئيس جامعة سرت وبحضور عضو مجلس النواب عن سرت ومدير ادارة النشاط بالجامعة .

وقال منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الانمائي لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن هذا الدعم الدى قدمته UNDP لجامعة سرت سيمكن ادارة النشاط بجامعة سرت من تنظيم مناشطها .

(وال_سرت)