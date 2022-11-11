ليبيا نيوز

ارتفاع اسعار النفط مع انحسار المخاوف من ركود أمريكي.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نيويورك  11 نوفمبر 2022 م ( وال ) – سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة ارتفاعا مع انحسار المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من أربعة بالمئة بعد قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط، مما يهدد بضعف الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 93.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش لتواصل صعودا 1.1 بالمئة بالجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 86.75 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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