وزير التعليم العالي يلتقي باللجنة المكلفة بإعداد البرنامج التأهيلي للمتفوقين الموفدين للدراسة بالخارج من فئة الصم وضعاف السمع.

طرابلس 11 نوفمبر 2022 م ( وال ) – التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ” عمران القيب” الخميس بالعاصمة طرابلس بديوان الوزارة اللجنة المكلفة بإعداد البرنامج التأهيلي للمتفوقين الموفدين للدراسة بالخارج من فئة الصم وضعاف السمع.

وأوضح الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي أن “القيب ” وجه بتشكيل لجنة علمية بعضوية مندوبين عن صندوق التضامن الاجتماعي والجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب وإدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة ومكتب التعاون الدولي وإدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بالوزارة بحيث تتولى تحديد الجامعات وإعداد برنامج تأهيلي للطلاب لتلبية شروط قبول في تلك الجامعات.

حضر اللقاء رئيس الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب ومدير ادارة التعليم واندماج الفئات الحاصة بالوزارة ومدير شؤون ذوي الاعاقة بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي واعضاء اللجنة ومقررها.

وكان وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية اصدر خلال المدة الماضية قرارا تحت رقم (198) لسنة 2022م يقضي بإيفاد أوائل ثانويات الصم وضعاف السمع وشمل القرار عدد (55) طالباً من أوائل الدفعات في السنوات الخمس الماضية وحاليا يسعى لإصدار التفويضات المالية اللازمة بالخصوص .