المنتخب الوطني للناشئين تحت ( 17 ) يلعب اليوم الجمعة مباراته الثانية ضد المنتخب المغربي.

طرابلس 11 نوفمبر 2022 (وال)- يخوض المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحت ” 17 ” سنة اليوم الجمعة مباراته الثانية ضد المنتخب المغربي ضمن الجولة الثانية من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين الجزائر 2023.

وكان منتخب الناشئين قدد حقق فوزا ثمينا على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا بنتيجة هدفين مقابل هدف .

وتتصدر المغرب التصفيات يليها منتخبنا للناشئين بثلاثة نقاط .

ويتأهل منتخب واحد فقط من أربع منتخبات هي مصر وليبيا وتونس والمغرب من منطقة شمال أفريقيا، بالإضافة إلى الجزائر المستضيفة.

وال..