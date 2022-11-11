النائب بالمجلس الرئاسي ( موسى الكوني ) يبحث مع رؤساء الأحزاب السياسية آليات حل أزمة الانسداد السياسي .

طرابلس 11 نوفمبر 2022 (وال)- تركز الاجتماع الذي عقده النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني ” الخميس مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية لمناقشة اخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.

وتناول الاجتماع أزمة الانسداد السياسي التي وصلت اليها البلاد مؤخرا، والجمود الذي خلفته لعدم توافق الاجسام السياسية للوصول إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وطالب رؤساء الأحزاب المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته تجاه الوطن للوصول إلى الانتخابات التي تحقق تطلعات الشعب الليبي، وأكدوا دعمهم الكامل للمجلس في كل الخطوات التي يتخذها لانقاذ البلاد والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

فيما رحب النائب بالسادة رؤساء الأحزاب الذي استعرض أمامهم رؤيته لعودة العمل بنظام المحافظات الحل الأمثل للأزمات التي تعاني البلاد، ومنها أزمة الانسداد السياسي، موضحا أن اللامركزية ستبعد العاصمة عن الصراعات غير المبررة التي تشهدها، وجعلتها فريسة للطامعين في السلطة لوجود المؤسسات السيادية فيها.

فيما أكد رؤساء الأحزاب دعمهم الكامل لرؤية السيد النائب، العمل بنظام المحافظات لضمان استقرار العاصمة، وتطبيقها في كل المحافظات نظرا لأهميتها في القضاء على المركزية المقيتة التي انهكت الإدارة الليبية.