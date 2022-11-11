ارتفاع أسعار النفط على خلفية تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة .

لندن 11 نوفمبر 2022م ( وال )= كشفت بيانات التداول العالمية، صباح اليوم الجمعة، عن حصول نمو بأسعار النفط، وذلك بسبب التباطؤ الزائد في التضخم بالولايات المتحدة.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يناير لخام برنت بنسبة 0.22 في المئة إلى ( 93.88 ) دولار للبرميل وعقود ديسمبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.27 في المئة إلى ( 86.7 ) دولار.

واستمرت أسعار النفط في الارتفاع بفعل بيانات عن تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في أكتوبر على الفور إلى ( 7.7 ) في المئة من ( 8.2 ) في المئة في الشهر السابق.

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