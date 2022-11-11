ليبيا نيوز

وكالة الطاقة الذرية : إيران تسابق الزمن لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

جنيف 11 أكتوبر 2022م ( وال )- ذكرت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران تعمل على توسيع قدراتها النووية في منشآتها الموجودة تحت الأرض في نطنز وفوردو اللذين قد يكونان مصممين لتحمل قصف جوي محتمل.

   ونقلت مصادر اعلامية اليوم الجمعة عن تقرير جديد صادر عن الوكالة  إن طهران تزيد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة.

  واضاف التقرير أن الأجهزة الجديدة تعد أكثر كفاءة من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول المعروف بـ”آي آر-21″ وهو الوحيد المسموح باستخدامه بموجب شروط الاتفاق النووي في عام 2015.

    وقد أدخلت طهران الأجهزة الجديدة بعد تعثر المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق.

   …( وال )…

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وكالة الأنباء الليبية

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