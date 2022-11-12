المفوضية الأوروبية : منطقة اليورو تواجه شتاء قاتما، مع توقعات بانخفاض مستويات النمو .

بروكسل 11 نوفمبر 2022م ( وال )- أكدت المفوضية الأوروبية أن منطقة اليورو تواجه شتاء قاتما، مع توقعات بانخفاض مستويات النمو في الوقت الذي يستمر فيه التضخم بالازدياد بشكل مطرد.

وذكر بيان صادر عن المفوضية اليوم الجمعة في بيروكسل أن مسؤولي الاتحاد الاوروبي خفضوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد العام المقبل، وتوقعوا بالكاد وجود أي ارتفاع في معدلاته.

ورفع المسؤولون من توقعاتهم بشأن ارتفاع أسعار المستهلك، مشيرين إلى وجود تقلص واستمرار الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول من العام القادم، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

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