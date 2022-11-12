مؤتمر دولي عن اخطار النفط بعقد الاثنين المقبل بطرابلس .

طرابلس 11 نوفمبر 2022 م (وال) ـــ تبدأ صباح يوم الاثنين الــ 14 من نوفمبر الجاري بفندق “كزرونثيا” وسط طرابلس أعمال المؤتمر الدولي حول أخطار النفط الذي تنظمه وترعاه شركة ليبيا للتأمين ، بمشاركة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها ، .

وسيبحث المؤتمر جملة من القضايا ذات العلاقة بالاخطار التي يمثلها النفط وطرائق تفاديها ، ويتحدث عنها محاضرون بتقنية “فيدو كونفرنس” من كبرى شركات التأمين العالمية حول أربعة محاور حول التأمين على الأصول والممتلكات وتجربة المؤسسة الوطنية للنفط بالخصوص ، والتشريعات الليبية المنظمة للتأمين في مجال المخاطر النفطية، اتفاقيات اعادة تأمينات الأخطار النفطيى .

من المقرر ان يحضر هذا المؤتمر الى جانب وزيرا النفط ، والاقتصاد ، وغيرهما من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الى جانب الوفود والخبراء .

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