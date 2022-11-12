المبعوث الأمريكي يحذر الجهات والمؤسسات التي قد تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية في ليبيا .

طرابلس 11 نوفمبر 2022 م (وال) ـــ أكد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص الى ليبيا “ريتشارد نورلابد” أن بلاده (قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية) في ليبيا .

وناشد “نورلاند” في المؤتمر الصحفي الذي عقده في طرابلس بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس ظهر امس الخميس (جميع القادة والمؤسسات الليبية استخدام نفوذهم للدفع نحو اتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قاعدة دستورية نٌفضي لانتخابات موثقة وشفافة بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي) .

وأوضح البيان المنشور على صفحة السفارة الأمريكية بليبيا عبر شبكة التواصل الاجتماعي ان (المبعوث الخاص نورلاند أكد على الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قاعدة دستورية نٌفضي لانتخابات موثقة وشفافة بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ، ، محذرا من أن الوضع الراهن لا يُمكن أن يستمر) .

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