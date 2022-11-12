جامعة طرابلس: يوم السبت يوم عمل عادي بناء على منشور وزير التعليم العالي رقم 18 لسنة 2021.

طرابلس 12 نوفمبر 2022 م ( وال ) – أكدت رئاسة جامعة طرابلس لمنتسبيها أن يوم السبت يوم عمل عادي حسب ما جاء بالمنشور رقــم( 18) لسنة 2021م الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وطلب رئيس الجامعة “خالد غومة” من عمداء الكليات ومدراء المكاتب والإدارات التابعة للجامعة، بالالتزام بتعليمات وزارة التعليم العالي ، وضرروة التقيد بها.

يشار إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ” عمران القيب ” بين في منشوره رقم ” 18 ” أن يوم السبت يوم عمل عادي بكافة الجهات التابعة للوزارة بناء على اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر 2021.

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