ليبيا نيوز

وكالة نوفا: المنقوش تزور روما للمشاركة في منتدى “حوارات المتوسط” الشهر المقبل.

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس   12 نوفمبر 2022 م ( وال ) –  أفادت وكالة  “ نوفا الإيطالية ” ، بأن وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية  “نجلاء المنقوش” تعتزم زيارة روما للمشاركة في الدورة  الثامنة من حوارات المتوسط، المنتدى الدولي السنوي.

وبحسب وكالة “ نوفا”، فإنه من المنتظر أن ينعقد المنتدى في روما يومي 2 و 3 ديسمبر القادم ، وقد يشكل فرصة للقاء سيكون الأول من نوعه بين المنقوش ونظيرها الإيطالي الجديد “ أنطونيو تاجاني ”.

وكان  “تاجاني” قد أجرى الإثنين الماضي أول مكالمة هاتفية مع نظيرته بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وذكر حساب وزارة الخارجية الإيطالية بموقع  “تويتر” أن ” تاجاني” أكد خلال المحادثة أن ” ليبيا بلد صديق لإيطاليا” ،  مشددا على تعزيز التعاون البلدين في جميع المجالات والالتزام بتحقيق الاستقرار في البلاد  ،وكذلك العمل معًا على مكافحة الاتجار بالبشر”.

….( وال ) ….

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك