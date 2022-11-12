الأحوال الجوية المتوقعة اليوم السبت : تتكاثر السحب على اغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية .

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم السبت .
طرابلس 12 نوفمبر 2022 (وال)- ملخص عام: تتكاثر السحب على اغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية .
** راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – الجبل الغربي :-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من مصراته إلى سرت والمناطق المجاورة .
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-24)مْ .
** الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الساحل وبعض مناطق الدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصة على الخليج والجبل الأخضر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 24)مْ.
** الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 25)مْ.
** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على جالو.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 25)مْ.
وال..
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