المجلة الدولية للعلوم الإنسانية تنشر ورقة علمية لباحثين من جامعة بنغازي

بنغازي 12 نوفمبر 2022 (وال) _ توجت جامعة بنغازي بمشاركتها الأولى في المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والبحث التربوي، بنشرها ورقة علمية حول (سيميائية اللغة في الإعلانات التجارية للسوق المحلي الليبي) للمعيدة بقسم اللغة العربية هناء ناجي الشكري، والطالب بقسم التسويق بكلية الاقتصاد محمد ناجي العريبي.

هذا و كانا قد شاركا بالورقة العلمية ضمن فاعليات المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الإنسانية والاجتماعية بإسطنبول للعام 2022، والذي يعنى بالمهتمين بمجالات الاقتصاد والتسويق والإعلان.

وأوضح المشارك محمد ناجي العريبي لوكالة الأنباء الليبية: استغرق حصولنا على الموافقة ثلاثة أشهر من تاريخ إرسالنا لملخص البحث للجنة العلمية للمؤتمر، الذي تجاوز العمل عليه السبع أشهر من العمل المتواصل لإنجازه بالصورة التي تخدم المحتوى هو قياس اللغة العربية في الإعلانات التجارية داخل السوق المحلي، وبالتالي هو ربط بين قسمي اللغة العربية والتسويق.

وأشار العريبي إلى أن مشاركتهما كانت على نفقتهما الشخصية تحت مظلة جامعة بنغازي، متابعا: قمنا بانتقاء بعض الومضات الإعلانية بالتليفون الليبي التي تحمل قيما وأبعاد سياسية ثقافية وتحليلها سيميائي باعتماد مقارنة (لارونز بارت).

كما ضمت المجلة في عددها الخامس العديد من الورقات البحثية المشاركة في المؤتمر ، والتي حظيت باستحسان المحكمين و الجامعات العربية والدولية، تنوعت ما بين عدة دول منها العراق والكويت والسعودية وسلطنة عمان والجزائر والمغرب إضافة إلى ليبا. (وال _ بنغازي) ه ش

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