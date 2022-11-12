تراجع خام برنت على أساس اسبوعي 2.6 %

نيويورك 12 نوفمبر 2022 م 0 وال ) – هبطت أسعار النفط على أساس أسبوعي بعد ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية وتخفيف السلطات الصحية في الصين بعض القيود الصارمة المرتبطة بمكافحة كوفيد-19.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت في ختام التعاملات الجمعة 2.32 دولار لتبلغ عند التسوية 95.99 دولار للبرميل، لتواصل ارتفاعا قدره 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة، لكنها انخفضت 2.6 بالمئة خلال الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.49 دولار، أي 2.9 بالمئة، إلى 88.96 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة، لكنها تراجعت بنحو أربعة بالمئة خلال الأسبوع.

…( وال ) …