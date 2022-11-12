رئيس جامعة خليج السدرة يبحث مع اتحاد الطلبة سير العملية التعليمية .

بن جواد 12 نوفمبر 2022م ( وال ) – ابدى رئيس جامعة خليج السدرة الدكتور ” أبراهيم غيضان استعداد ادارة الجامعة بجميع اقسامها والكليات التابعة لها للتعاون وتقديم كافة انواع الدعم لاتحاد طلبة جامعة خليج السدرة..

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس واعضاء اتحاد الطلبة حيث جرى مناقشة عددا من المواضيع من بينها المشاكل التي تخص الجامعة والطلبة وأهمها توفير كل مايلزم من أجل سير العملية التعليمية واقامة المناشط الثقافية والرياضية الطلابيه بالجامعة تحت إشراف إتحاد الطلبة بالتنسيق مع ادارة الجامعة ..

…. وال خليج السدرة