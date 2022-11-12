اختتام مشاركة المجموعة الثالثة من ( المرحلة الأولى) لورشة العمل (القانون الدولي الإنساني).

طرابلس 12 نوفمبر 2022 (و ال)- أختتمت بمقر رئاسة الاركان العامة مشاركة المجموعة الثالثة من (المرحلة الأولى) لورشة العمل (القانون الدولي الإنساني)،والتي تستهدف ضباط منتسبي مقر رئاسة الأركان .

و أقيم حفل اختتام المرحلة الأولى بحضور كلاً من: أمين عام رئاسة الاركان العامة، ورئيس هيئة التنظيم والادارة، ومدير ادارة التدريب العسكري، ومدير مكتب القانون الدولي الإنساني، وممثلا عن الهيئة العامة للقضاء العسكري، وعدد من الضباط المشاركين.

وتم في ختام اعمال الورشة تكريم كل من ساهم في إقامة ونجاح هذه الورشة من مكتب القانون الدولي الإنساني برئاسة الاركان العامة.

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