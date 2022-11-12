الرئيس (ديبي) يؤكد لـ (بوشناف): دعم بلاده للمشروع الليبي بتأسيس مجلس الأمن القومي لـ (س ، ص ) .

انجامينا 12 نوفمبر 2022 (وال) – بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي – رئيس جمهورية تشاد – الفريق ” محمد إدريس ديبي إتنو” مع مستشار الأمن القومي الليبي ” إبراهيم بوشناف ” الخطوات التنفيذية لتأسيس مجلس الأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء (س، ص).

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس ” ديبي ” في القصر الرئاسي بالعاصمة انجامينا صباح السبت لمستشار الأمن القومي الليبي والوفد المرافق له، بحضور مستشار الأمن القومي التشادي .

وأكد الرئيس ” ديبي ” خلال المقابلة دعم بلاده التي – تترأس الدورة الحالية لرئاسة التجمع الافريقي – للمشروع الليبي بتأسيس مجلس الأمن القومي لـ (س، ص)، لافتا أنه سيعمل مع رؤساء الدول الافريقية على جعل هذا المشروع واقعا.

وحول الموقف التشادي بشأن الوضع الليبي شدد الرئيس ” ديبي ” أن بلاده لن تألوا جهدا في سبيل عودة الاستقرار إلى ليبيا، لان استقرارها هو استقرار لتشاد ، لافتا إلى أن الحل في ليبيا لن يكون إلا إفريقيا كون معظم الدول المنخرطة في الشأن الليبي لها أجندتها السياسية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يعرقل وجود الحل.

بدوره، أكد مستشار الأمن القومي ” إبراهيم بوشناف ” في المقابلة على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وأن ليبيا لن تتواني عن تقديم الدعم لدولة تشاد رئاسة وحكومة وشعبا بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

(وال – انجامينا )