خلال القمة الـ( 52 ) : دول آسيان والصين يحثون المجتمع الدولي على تعزيز الأمن الغذائي .

بنوم بنه 12 نوفمبر 2022م ( وال )- دعت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، اليوم السبت، المجتمع الدولي لتعزيز الأمن الغذائي، الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الوطني وضمان استراتيجي للسلام والتنمية العالميين.

ونقلت مصادر اعلامية عن بيان مشترك صدر اليوم من العاصمة الكمبودية بنوم بنه، عقب القمة الـ25 بين الرابطة المكونة من 10 دول والصين، اعتبرت الدول الأمن الغذائي حقق أساسي من حقوق الإنسان.

وقال البيان إن التغير المناخي وكورونا والصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد شكلت تحديات خطيرة لحوكمة الأمن الغذائي العالمي ومن المتوقع أن تطول أزمة الغذاء وتنتشر.

وحسب بيان منشور على الموقع الرسمي لرابطة آسيان ، فإن دول الرابطة والصين مشاركين نشطين ومساهمين مهمين في الأمن الغذائي العالمي والإقليمي ومستعدين لمواصلة تعزيز الاتصالات السياسية والتبادلات والتعاون”.

واتفق الزعماء أيضا على ضمان الأمن الغذائي لسكان المنطقة الذين يزيد تعدادهم عن ملياري شخص، وتحقيق الاستقرار في الأسواق الغذائية الإقليمية ووضع مثال لحوكمة الأمن الغذائي العالمي.

كما اتفقت بلدان الرابطة على تعزيز التعاون وزيادة إنتاجية الأرز والذرة وفول الصويا والمحاصيل الرئيسية الأخرى لضمان توافر الغذاء من خلال توسيع الإمداد الفعال للأغذية المتنوعة مثل اللحوم والمنتجات المائية والفواكه و الخضروات.

يشار إلى أن رابطة دول آسيا تاسست عام 1967 في أغسطس في بانغوك، بتايلاند وهي تكتل إقليمي يتكون من دول بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند والفيتنام.

وكانت قمة آسيان + 3 (الصين واليابان وكوريا الجنوبية)، انطلقت في العاصمة الكمبودية، بحضور زعماء دول الرابطة وكذلك رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول .

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