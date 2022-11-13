الدبيبة يلتقي آهالي منطقة السراج ويبحث معهم ابرز الاحتياجات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة.

طرابلس 12 نوفمبر 2022 ( وال ) – قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” اليوم السبت بزيارة إلى منطقة السراج؛ للوقوف على احتياجاتها والتعرف على مشكلاتها.

ورافق رئيس الحكومة خلال زيارته وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعمداء بلديتي حي الأندلس وجنزور، ورئيس شركة الخدمات العامة طرابلس.

وأطلع الأهالي ” الدبيبة ” على مشكلات المنطقة ومن بينها انقسام المنطقة بين بلديتين؛ ما أدى إلى نقص بعض الخدمات ، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة إنشاء بلدية جديدة بالمنطقة؛ لضمان تقديم الخدمات للأهالي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

واستعرض رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات خلال اللقاء، الإجراءات المتخذة بشأن تطوير وتوسيع طريق كوبري الثلاجات حتى طريق السواني، وكذلك طريق المشتل حتى شركة المواشي سابقًا.

… ( وال ) …