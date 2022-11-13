ليبيا نيوز

فرقة نسائية بجهاز الحرس البلدي سرت تقفل ثلاثة مراكز تجميل وتضبط عاملة سودانية مصابة بفيروس الوباء الكبدي

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سرت 13 نوفمبر 2022 (وال) – أعلن جهاز الحرس البلدي بسرت قفل ثلاثة مراكز تجميل بالمدينة بعد تفقدها من خلال فرقة نسائية تابعة للجهاز .  

    وقال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت عميد ” جمعة أمبية ” لمراسل وكالة الأنباء الليبية ، إن فرقة التفتيش تابعت خلال اليومين الماضيين من حيث النظافة العامة والشروط الصحية والاجراءات القانونية عددا من مراكز التجميل حيث تم قفل ثلاثة بالشمع الاحمر لعدم توفر الشروط الصحية .

    وأضاف أن فرقة التفتيش النسائية تمكنت من ضبط احدى العاملات من الجنسية السودانية وهى مصابة بفايرس الوباء الكبدي ( B ) وذلك بعد اجراء التحاليل اللازمة لها وتم احالتها الي جهات الاختصاص.

        (وال-سرت)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك