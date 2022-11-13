فرقة نسائية بجهاز الحرس البلدي سرت تقفل ثلاثة مراكز تجميل وتضبط عاملة سودانية مصابة بفيروس الوباء الكبدي

سرت 13 نوفمبر 2022 (وال) – أعلن جهاز الحرس البلدي بسرت قفل ثلاثة مراكز تجميل بالمدينة بعد تفقدها من خلال فرقة نسائية تابعة للجهاز .

وقال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت عميد ” جمعة أمبية ” لمراسل وكالة الأنباء الليبية ، إن فرقة التفتيش تابعت خلال اليومين الماضيين من حيث النظافة العامة والشروط الصحية والاجراءات القانونية عددا من مراكز التجميل حيث تم قفل ثلاثة بالشمع الاحمر لعدم توفر الشروط الصحية .

وأضاف أن فرقة التفتيش النسائية تمكنت من ضبط احدى العاملات من الجنسية السودانية وهى مصابة بفايرس الوباء الكبدي ( B ) وذلك بعد اجراء التحاليل اللازمة لها وتم احالتها الي جهات الاختصاص.

(وال-سرت)