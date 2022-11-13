الشركة العامة للكهرباء تعلن تشغيل محطة تحويل الشعلة بمدينة البيضاء.

طرابلس 13 نوفمبر 2022 م ( وال ) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تشغيل محطة تحويل الشعلة بمدينة البيضاء، بعد الانتهاء من أعمال التركيبات لها من قبل إدارة مشروعات الجبل الأخضر.

وأوضحت الشركة في منشور لها على موقعها بالفيسبوك أنه تم فك الخلايا القديمة واجراء الاختبارات اللازمة من قبل فرق صيانة الجهد المتوسط البيضاء وتشغيلها يوم أمس وشحنها لأول مرة.

يأتي ذلك في اطار حرص الشركة العامة للكهرباء على تحسين أداء الشبكة الكهربائية في كافة ربوع ليبيا، بصيانة وإنشاء محطات التحويل لما لها من أهمية في استقرار الشبكة العامة وتخفيف الأحمال بالمناطق.

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