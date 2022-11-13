رئيس اللجنة العليا للملتقى الدولي لإستراتجيات تطوير قطاع الصحة تؤكد انطلاق فعاليات الملتقى .

طرابلس 13 نوفمبر 2022 ( وال ) – أكدت رئيس اللجنة العليا للملتقى الدولي لإستراتجيات تطوير قطاع الصحة الدكتورة ” امال عبد الله الترهوني ” عن انطلاق فعاليات الملتقى الذي تنظمه سيدات اعمال ليبيا بمشاركة إطباء زوار من عدد من الدول الصديقة والشقيقة .

وقالت الدكتورة ” امال ” في تصريح لوكالة الانباء الليبية انطلقت هذه المبادرة من يوم 7 نوفمبر بعد عرضها على رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة ” الذي رعى وتبنى هذا المشروع الذي ستكون له نتائج طبية وفائدة علمية على المواطن في كافة ارجاء البلاد بالإضافة إلى مساهمته في وضع استراتيجية عامة لتطوير قطاع الصحة و توطين العلاج في الداخل .

وأوضحت رئيس اللجنة العليا أن المؤتمر العلمى المصاحب سيعقد يوم 16 نوفمبر الجاري بقاعة طريق السكة بالعاصمة طرابلس ويتضمن استعراض العديد من العمليات الجراحية التى اجريت بمستشفيات العاصمة طرابلس ضمن فعاليات هذا الملتقى , بالاضافة إلى تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ومحاضرات علمية بمشاركة اطباء زوار من 12 دولة من مختلف قارات العالم ، و اطباء من عدد من المستشفيات الليبية وأساتذة من جامعة طرابلس والجمعية الليبية للصدرية .

وأشارت إلى أن الملتقى يهدف للتواصل مع كافة المؤسسات والمراكز والمستشفيات التابعة للوزارة لوضع استراتيجية عامة لتطوير القطاع وتوطين العلاج بالداخل .

وأضافت الدكتورة ” أمال ” أن الاطباء الزوار المشاركون في الملتقى الدولي سيقومون بإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة لعدد من الاطفال من أرجاء البلاد كافة في مختلف التخصصات الطبية ومن بينها عمليات تجرى لأول مرة في ليبيا لاطفال يعانون من تشوهات خلقية.

وأكدت أن اللجان الفرعية بالمستشفيات قد باشرت من يوم 7 من هذا الشهر في اجراء عملية الفلترة للمرضى وتجهيز الاطفال الذين يحتاجون الى عمليات جراحية وتوجيههم للايواء وإعداد وتجهيز حجرات العمليات بالمستشفيات التى سيتم اجراء العمليات الجراحية بها .

وبينت أن العمليات ستجرى في مستشفيات طرابلس ،مؤكدة انه سيتم نقل المرضى من مدينتي بنغازي وسبها إلى طرابلس وسيكونون في استضافة الملتقى إلى أن يتم اجراء عملياتهم واستكمال علاجهم .

ودعت في ختام تصريحها الاطباء لحضور ورش العمل العلمية ومتابعة اجراء العمليات و الشركات الوطنية إلى المساهمة في هذه المبادرة ،معبرة عن شكرها لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ,وجهاز الامداد الطبي ,و لكل الشركات والجهات والمؤسسات التى ساهمت في دعم هذا المشروع الوطني.

(وال)