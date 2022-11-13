تحطم طائرتين خلال عرض جوي في مدينة دالاس الأمريكية.

دالاس 13 نوفمبر 2022 (وال) – اصطدمت طائرتان من حقبة الحرب العالمية الثانية أثناء عرض جوي في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية، في بيان إن طائرتين من طراز “بوينغ بي 17 فلاينج فورتس” و”بيل بي 63 كينج كوبرا”، اصطدمتا وتحطمتا أثناء عرض جوي فوق مدينة دالاس، ضمن معرض “وينغز أوفر دالاس” الجوي في مطار دالاس.

وأضافت الإدارة أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي تصادم الطائرتين وسقوطهما بعد ذلك بوقت قصير واشتعال النار فيهما.

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