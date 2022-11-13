الرئيس الكوري الجنوبي : نزع سلاح بيونغ ينغ النووي شرط مسبق لتحقيق السلام.

بنوم بنه 13 نوفمبر 2022 م ( وال ) – قال رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول اليوم الأحد إن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية شرط مسبق للسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأدلى يون بهذه التصريحات خلال قمة شرق آسيا في بنوم بنه ، التي جمعت قادة الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا وثماني دول شركاء في الحوار، من بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والصين.

وأكد يون أنه إذا أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا آخر عابرًا للقارات أو أجرت تجربة نووية على الرغم من المخاوف والتحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي ، يتعين على المجتمع الدولي الرد بحزم . لكنه أشار إلى أن كوريا الجنوبية تظل مستعدة لتقديم أقصى مساعدة في حال قررت كوريا الشمالية نزع السلاح النووي.

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