بوشناف يبحث مع باتيلي تطورات الأوضاع في ليبيا

طرابلس 13 نوفمبر 2022 (وال) – بحث المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي صباح اليوم الأحد، في طرابلس، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة – رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد عبدالله باتيلي آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وناقش الطرفان في أول لقاء يجمعهما بعد تعيين باتيلي في مهامه مبعوثا إلى ليبيا، سُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من كل الأطراف.بحث المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي صباح اليوم الأحد، في طرابلس، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة – رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد عبدالله باتيلي آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وناقش الطرفان في أول لقاء يجمعهما بعد تعيين باتيلي في مهامه مبعوثا إلى ليبيا، سُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من كل الأطراف.

وأكد المستشار بوشناف حرص مجلس الأمن القومي علي التعاون مع باتيلي، في المهمة الموكلة له، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية. بإجراء الانتخابات، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيسي للبعثة السبل الكفيلة بالإسراع في تنظيم الانتخابات.

بدوره أكد باتيلي، على أهمية الحوار وكف تدخل الدول المنخرطة في الشأن الليبي على تأجيج الصراع، لافتا إلى أن الحل لن يكون إلا ليبي ليبي.

وحث باتيلي المستشار بوشناف على الاستفادة من تأثيره في تيسير التواصل بين الأطراف لتجاوز الانقسام السياسي، من خلال إيصال الصورة الواضحة للمشهد الليبي الذي بات غاية في السوء.

واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على دعوة كل الأطراف السياسية في ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب للوصول للانتخابات.(وال – طرابلس) ا م

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