جهاز دعم الاستقرار ينظم يومي الثلاثاء والأربعاء بطرابلس المؤتمر العلمي بعنوان "مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار" .

طرابلس 13 نوفمبر 2022 (وال) – ينظم جهاز دعم الاستقرار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 15، 16 من نوفمبر الجاري ، فعاليات المؤتمر العلمي بعنوان “مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار” .

ويقام المؤتمر بالتعاون مع المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي ، والمنتدى الثقافي العربي البريطاني بمشاركة فاعلة لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص وذات العلاقة، بالإضافة إلى طيف من المنظمات والأكاديميين والخبراء، المحليين والدوليين.

وستلقى خلال فعاليات المؤتمر ورقات بحثية من قبل مؤسسات حكومية ودولية تتناول قضايا وأسس علمية حول آليات مكافحة الفساد بهدف الخروج بتوصيات تفضي الى بلورة مجموعة من البرامج والأنشطة الملموسة لمكافحة الفساد ..

وأوضح المكتب الإعلامي بجهاز دعم الاستقرار أن فعاليات المؤتمر العلمي ستنطلق يوم الثلاثاء القادم عند الساعة العاشرة صباحا بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس .

..(وال)..