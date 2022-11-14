وَزِير التّعليم يَفْتَتِح مدرسة ;ابن خلدون ; بتاجوراء.

تاجوراء 13 نوفمبر 2022م -( وال ) – اِفتتح وَزِير التّربية والتّعليم، “موسى المقريف”، اليوم الأحد بتاجوراء مدرسة “ابن خلدون” للتّعليم الأساسي التي تضم 8 فصول دراسِية ومعمل للحاسوب وآخر للفيزياء، بعد إتمام إنشائِها من جدِيد بتنفيذ من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتجهيزها من قِبل مَصلحة المَرافق التّعليمية.

وحضر احتفالية اِفتتاح المدرسة مُدير مصلحة المرافق التعليمية -“علي قويرح” وعَميد بلدية تاجوراء “خالد الأزرق”، ومُراقب التّربية والتّعليم “سمير أبي الأشهر” وعَدد من مُديري المكاتب والإدارات بالمُراقبة، وعَدد من أولياء أمور الطلبة.

وافاد وزير التّعليم ” موسى المقريف ” في كلمة له أن اِفتتاح هذه المدرسة جاء ضمن خطة الوزارة لصيانة العديد من المدارس والمؤسسات التّعليمية بعد إتمام صيانتها الشاملة، أو إنشائِها من جديد، مثمناً جُهود جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومصلحة المَرافق التّعليمية، وما يبذلونه من جُهود سَابقوا فيها الزمن بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية للطلاب ،