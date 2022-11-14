استقرار الدولار مع توخي مجلس الاحتياطي الحذر بشأن التضخم.

سنغافورة 14 نوفمبر 2022 م ( وال ) – استقر الدولار اليوم الاثنين بعد الانخفاض الحاد الذي سجله الأسبوع الماضي بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر إن البنك المركزي لم يخفف معركته ضد التضخم.

وأدت بيانات التضخم التي جاءت أخف قليلا من المتوقع يوم الخميس إلى تراجع الدولار مع انخفاض مؤشر الدولار 3.6 % خلال جلستين الأسبوع الماضي في أكبر خسارة بالنسبة المئوية خلال يومين منذ مارس 2009.

وانخفض مؤشر الدولار 0.094 في المئة إلى 106.610 غير بعيد عن أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 106.27.

وتراجع الين الياباني 0.24 في المئة مقابل الدولار إلى 139.12 للدولار ، وانخفض اليورو في آخر تداول 0.2 في المئة إلى 1.0331 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني في آخر تداول له 1.1798 دولار، بانخفاض 0.31 في المئة.

كما تراجعت بتكوين نحو واحد في المئة إلى 16170 دولار.

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