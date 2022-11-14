مشاركة العمل المسرحي (أم مسامي) في مهرجانات الدولية

بنغازي 14 نوفمبر 2022 (وال) _ قادت الفنانة كريمان جبر فرقة منارة بنغازي للفنون المسرحية، للمشاركة في فعاليات المسرح المفتوح (street theatre)، و مهرجان المغاربي العاشر بنابل بدولة تونس الشقيقة، و الذي ضم مشاركات من كل دول المغرب العربي، إضافة إلى مهرجان الدولي للمونودرام النسائي في دولة الجزائر، والذي شاركت فيه فرق من عدة دول حول العالم منها (رومانيا و فرنسا و فلسطين و تونس و المغرب وليبيا) وغيرها.

و شاركت الفرقة بعمل (أم المسامي) وهو عمل وطني مسرحي جديد للفنانة كريمان بعد عودتها للمسرح، حيث لقى العمل تفاعل من قبل الجمهور وحقق نجاحاً كبير.

يذكر أن العمل (أم المسامي) فاز في كل المهرجانات التي شارك فيها، و تم تكريم فريق العمل على هذا الإخراج الوطني الرائع. (وال _ بنغازي) ه ع

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