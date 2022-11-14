قطع وازالة الاشجار. الواقعة على امدادات خطوط الكهرباء بهراوة

بن جواد 14 نوفمبر 2022م ( وال ) – بدأت فرقة فنية تآبعة لدائرة توزيع هراوة للكهرباء في حملة إزالة و قطع بعض الاشجار الواقعة على خط الوادي هراوه لامدادات خطوط الكهرباء .

واوضح المكتب الاعلامي لدائرة توزيع هراوة بان فرقة الصيانه الدوريه بناء على طلب تدخل من قسم التشغيل فن الفريق الفني سيعمل على قطع الاشجار المتراكمه التي تغطي الاسلاك علي خط الوادي نظرا لما تسيبه من اشكاليات في تذبذب التيار الكهربائي وغالبا ما تكون عامل مسبب في فصل التيار الكهربائي وخاصة عند تساقط الأمطار .

… وال خليج السدرة