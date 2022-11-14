عميد بلدية السواني يتقدم حملة تفتيشية على محلات الجملة بالكريمية .

سواني بن ادم 14 2022م ( وال ) – تقدم عميد بلدية سواني بن آدم رفقة رئيس ومعاون و فرع جهاز الحرس البلدي و إدارة شؤون الإصحاح البيئى ببلدية سواني بن آدم و جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية الحملة التفتيشية التفتيش علي محلات الجملة المواد الغذائية بالفرع البلدي الكريمية ..

استهدفت الحملة التفتيش عن مدى صلاحية تراخيص المزاولة و الشهائد الصحية للعاملين بالمحلات والنظافة العامة وصلاحية المواد المعروضة وطرق تخزينها .

واغلقت خلال الحملة عددا من المحلات لعدم وجود الاشتراطات الصحية بها مما يعتبر تجاوزات للقوانين المعمول بها .

ونبه مكتب التراخيص بالبلدية أصحاب المحلات بضرورة استخراج التراخيص التجارية والصناعية من قبل مكتب التراخيص بالبلدية ولايعتد باي ترخيص مزاولة صادر من اي جهة اخرى .

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