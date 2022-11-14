متابعة سير العملية التعليمية بمناطق بلدية الجفرة

الجفرة 14 نوفمبر 2022م ( وال ) – تآبع مراقب التربية والتعليم ببلدية الجفرة إمحمد العكشي خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدت مع مكاتب الخدمات التعليمية و مدراء المدارس ومدراء الادارات بالقطاع سير العملية التعليمية وانتظام العام الدراسي الجديد والوقوف على الاحتياجات وتوفر الامكانيات اللازمة .

وجرى خلال هذه الاجتماعات التي عقدت بكل من ودان وهون وسوكنة والفقهاء وزلة استعراض بعض النقاط المهمة لتسهيل المعاملات الإدارية بين المؤسسة وبين المكاتب المعنية وخاصة بوجود المنظومة الإدارية الحديثة لقسم الشؤون الوظيفية التي تمتاز بها مراقبة التربية والتعليم الجفرة عن بقية المراقبات في وزارة التعليم .

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