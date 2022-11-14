قرب افتتاح مقر الوكالة المصرفية الفقها ببلدية الجفرة .

الفقهاء 14 نوفمبر 2022م ( وال ) – افاد رئيس الفرع البلدي الفقها ببلدية الجفرة عبدالسلام بلال بان مبنى مقر الوكالة المصرفية الجديد بلغت نسبة الانجاز فيه مايزيد عن تسعين في المائة تحت اشراف مكتب المشروعات بالمجلس البلدي الجفرة ..

واوضح بلال لوكالة الانباء الليبية بان هذه المرة الأولى التي ينتظر ان يفتتح بها فرع مصرفي الذي سيقدم خدماته لقرابة 5 آلاف نسمة عدد سكان المنطقة الذين يعانون من مشقة الانتقال لما يزيد عن 150 كلم لسحب مرتباتهم المعيشية وهي المسافة بين الفقهاء وتقري المناطق لها مدينة سوكنة .

وقدم رئيس الفرع البلدي الفقهاء الشكر والتقدير لكل عمداء بلدية الجفرة الذين تداولو على المنصب لتقديمهم الدعم والمساندة لانشاء الوكالة المصرفية .

… وال الجفرة