احد شباب زليتن يوجه نداء للشباب بالتوجه للاعمال الخاصة وعدم إنتظار فرص التعيين في مؤسسات الدولة .

زليتن 14 نوفمبر 2022م ( وال ) – وجه احد الشباب الطموحين من مدينة زليتن النصيحة الى الشباب بالتوحه للاعتماد على النفس وبناء الذات من خلال اقامة مشاريع اقتصادية ذات نفع للبلاد ومردود مالي مجزي .

وقال معتز بن حليم من مدينة زليتن بانه توجه الى تربية ثلاثة آلاف من طائر السمان والفين طائر دجاج عربي بمجهوده الذاتي من خلال استغلال معمل دجاج قديم تركه له والده في تربيه الدجاج الذي يستغله في انتاج تسويق اللحوم البيضاء والبيض .

واكد إن هذا المشروع ناجح و مكلف من ناحية غلاء الاعلاف ولكن المردود جيد ،مشجعا جميع الشباب بالعمل وعدم إنتظار فرص التعيين في مؤسسات الدولة .

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