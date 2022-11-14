الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأثنين .

طرابلس 14 نوفمبر 2022 ( وال ) – توقع المركز الوطني للارصاد الجوية ان يبقى الطقس مستقر على اغلب مناطق البلاد، وتتكاثر السحب من حين لإخر على مناطق الشمال الشرقي (سهل بنغازي- المرج -الجبل الاخضر -درنة -طبرق ) يتخللها سقوط امطار متفرقة قد تكون جيدة من مساء يوم الغد على الجبل الأخضر تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية، مع ظهور ضباب اثناء فترات الليل وصباح يوم الغد على بعض مناطق الساحل ومرتفعات الجبل الاخضر.

وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الجوي السائد والمتوقع , ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 21 – 25 )مْ على أغلب المناطق، ولاتتجاوز ( 19 )مْ على مناطق الجبل الأخضر .

( وال )